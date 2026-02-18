Myriad Genetics Aktie

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

Lukrative Myriad Genetics-Investition? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.02.2025 wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 14,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 686,342 Myriad Genetics-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 3 088,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,50 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 69,11 Prozent.

Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 418,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

