Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Myriad Genetics-Anlage? 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Myriad Genetics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 444,444 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 2 684,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,16 Prozent verringert.

Myriad Genetics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 553,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

mehr Nachrichten