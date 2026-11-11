Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Myriad Genetics-Investmentbeispiel
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 31,51 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,736 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 179,94 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 10.11.2026 auf 5,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,01 Prozent verringert.
Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 547,34 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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