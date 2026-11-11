NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 31,51 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,736 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 179,94 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 10.11.2026 auf 5,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,01 Prozent verringert.

Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 547,34 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at