NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32,279 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 171,72 USD wert. Mit einer Performance von -82,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 514,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at