Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Performance unter der Lupe
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32,279 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 171,72 USD wert. Mit einer Performance von -82,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 514,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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