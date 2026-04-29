NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 30,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Myriad Genetics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,308 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 4,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,99 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics bezifferte sich zuletzt auf 451,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at