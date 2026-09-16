NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Myriad Genetics-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.09.2021 wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Myriad Genetics-Anteile an diesem Tag bei 32,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 306,560 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 1 189,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 88,11 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Myriad Genetics belief sich jüngst auf 362,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at