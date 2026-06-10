Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Performance im Blick
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Myriad Genetics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,120 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 4,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,81 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 86,81 USD, was einer negativen Performance von 13,19 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 414,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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