NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Myriad Genetics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 20,37 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 490,918 Myriad Genetics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 906,23 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 27.01.2026 auf 5,92 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 2 906,23 USD, was einer negativen Performance von 70,94 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics bezifferte sich zuletzt auf 539,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at