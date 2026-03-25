Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lohnendes Myriad Genetics-Investment?
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Myriad Genetics-Papier letztlich bei 23,72 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 42,159 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Myriad Genetics-Anteile wären am 24.03.2026 194,35 USD wert, da der Schlussstand 4,61 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -80,56 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 430,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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