Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lohnendes Myriad Genetics-Investment?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Myriad Genetics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,590 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 18,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82,00 Prozent.
Der Börsenwert von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 311,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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