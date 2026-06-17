NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Myriad Genetics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 22,91 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,649 Myriad Genetics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 185,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 81,45 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics bezifferte sich zuletzt auf 407,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at