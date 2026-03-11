Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Rentables Myriad Genetics-Investment?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,42 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 267,237 Myriad Genetics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 5,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 368,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -86,32 Prozent.
Myriad Genetics wurde am Markt mit 477,36 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
