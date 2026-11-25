Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Rentable Myriad Genetics-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor einem Jahr bedeutet
Myriad Genetics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 12,642 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 72,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 541,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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