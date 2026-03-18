NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Myriad Genetics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie betrug an diesem Tag 9,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,101 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (4,78 USD), wäre die Investition nun 48,28 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 51,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 446,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at