Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Frühe Investition
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Neogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Neogen-Aktie bei 5,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 680,672 Neogen-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 386,55 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 14.10.2026 auf 12,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,87 Prozent.
Insgesamt war Neogen zuletzt 2,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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