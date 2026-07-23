Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Investmentbeispiel
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Neogen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Neogen-Papier an diesem Tag 5,06 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 976,285 Neogen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19 426,88 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 19 426,88 USD, was einer positiven Performance von 94,27 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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