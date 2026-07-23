Neogen Aktie

Neogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neogen-Investmentbeispiel 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Neogen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Neogen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Neogen-Papier an diesem Tag 5,06 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 976,285 Neogen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19 426,88 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 19 426,88 USD, was einer positiven Performance von 94,27 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Neogen Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Neogen Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Neogen Corp. 8,26 -1,83% Neogen Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:34 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen