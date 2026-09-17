Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Lukrative Neogen-Anlage?
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Neogen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Neogen-Anteile betrug an diesem Tag 5,46 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 183,150 Neogen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 298,53 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 16.09.2026 auf 12,55 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 129,85 Prozent.
Der Marktwert von Neogen betrug jüngst 2,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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