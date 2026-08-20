NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Neogen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Neogen-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Neogen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,953 Neogen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 12,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 118,13 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at