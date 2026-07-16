NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Neogen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Neogen-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,645 Neogen-Anteilen. Die gehaltenen Neogen-Papiere wären am 15.07.2026 475,49 USD wert, da der Schlussstand 9,98 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 52,45 Prozent vermindert.

Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at