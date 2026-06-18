Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Profitabler Neogen-Einstieg?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, befänden sich nun 5,118 Neogen-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.06.2026 45,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -54,29 Prozent.
Der Börsenwert von Neogen belief sich zuletzt auf 2,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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