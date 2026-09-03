Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Performance
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Neogen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Neogen-Aktie an diesem Tag 44,53 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 224,568 Neogen-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 2 652,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73,48 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Neogen bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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