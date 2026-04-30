Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Langfristige Performance
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 30.04.2025 wurden Neogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Neogen-Aktie bei 5,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Neogen-Aktie investierten, hätten nun 1 980,198 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.04.2026 17 841,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,01 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 17 841,58 USD, was einer positiven Performance von 78,42 Prozent entspricht.
Am Markt war Neogen jüngst 2,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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