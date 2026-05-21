NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neogen von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,15 USD. Bei einem Neogen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 550,964 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 865,01 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 20.05.2026 auf 8,83 USD belief. Mit einer Performance von -51,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 1,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at