NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neogen von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Neogen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Neogen-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Neogen-Aktie bei 47,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,110 Neogen-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19,87 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 80,13 Prozent.

Insgesamt war Neogen zuletzt 2,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at