NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Neogen-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 532,375 Neogen-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 11,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 015,84 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 39,84 Prozent gleich.

Am Markt war Neogen jüngst 2,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at