NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Neogen-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Neogen-Anteile bei 17,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Neogen-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 559,910 Neogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 9,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 257,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,42 Prozent vermindert.

Neogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at