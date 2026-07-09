NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Neogen gewesen.

Das Neogen-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Neogen-Aktie betrug an diesem Tag 44,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,223 Neogen-Anteilen. Die gehaltenen Neogen-Aktien wären am 08.07.2026 20,58 USD wert, da der Schlussstand 9,26 USD betrug. Damit wäre die Investition 79,42 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Neogen betrug jüngst 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at