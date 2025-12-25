Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Frühe Anlage
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren eingebracht
Am 25.12.2020 wurde das Neogen-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Neogen-Papier bei 40,48 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,471 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 17,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,36 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: Neogen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25