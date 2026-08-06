NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Neogen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,847 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 260,45 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 05.08.2026 auf 11,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Neogen einen Börsenwert von 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at