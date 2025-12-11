NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Neogen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Neogen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Neogen-Anteile bei 12,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,740 Neogen-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (6,98 USD), wäre das Investment nun 549,61 USD wert. Mit einer Performance von -45,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at