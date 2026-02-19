NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Neogen-Papier an diesem Tag 42,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,697 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.02.2026 264,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,58 Prozent.

Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 2,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at