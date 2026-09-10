NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Neogen-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Neogen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Neogen-Papier 21,14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,731 Neogen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 11,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,61 Prozent vermindert.

Neogen war somit zuletzt am Markt 2,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at