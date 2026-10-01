NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Neogen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Neogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Neogen-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,307 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,53 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 30.09.2026 auf 12,80 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,47 Prozent eingebüßt.

Neogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at