Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Rentabler Neogen-Einstieg?
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Neogen-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Neogen-Papier letztlich bei 21,20 USD. Bei einem Neogen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,718 Neogen-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,98 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 31.12.2025 auf 6,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 67,02 Prozent eingebüßt.
Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 1,53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.mehr Nachrichten
|
01.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
25.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: Neogen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Neogen Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|6,05
|0,00%