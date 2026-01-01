NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Neogen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Neogen-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Neogen-Papier letztlich bei 21,20 USD. Bei einem Neogen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,718 Neogen-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,98 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 31.12.2025 auf 6,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 67,02 Prozent eingebüßt.

Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 1,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at