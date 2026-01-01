Neogen Aktie

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

Rentabler Neogen-Einstieg? 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Neogen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Neogen-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Neogen-Papier letztlich bei 21,20 USD. Bei einem Neogen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,718 Neogen-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,98 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 31.12.2025 auf 6,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 67,02 Prozent eingebüßt.

Der Neogen-Wert an der Börse wurde auf 1,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Neogen Corp.

Analysen zu Neogen Corp.

Aktien in diesem Artikel

Neogen Corp. 6,05 0,00% Neogen Corp.

