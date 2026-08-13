Neogen Aktie

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WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

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Frühes Investment 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Neogen-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Neogen-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,42 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 466,772 Neogen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 11,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 349,20 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46,51 Prozent vermindert.

Neogen war somit zuletzt am Markt 2,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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