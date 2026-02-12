NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Neogen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Neogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Neogen-Papier 19,64 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,092 Neogen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 54,74 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 54,74 USD, was einer negativen Performance von 45,26 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at