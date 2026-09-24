Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Performance unter der Lupe
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Neogen-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Neogen-Aktie bei 19,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 524,659 Neogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 13,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 119,62 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,80 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Neogen belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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