Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Performance
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Net 1 Ueps Technologies vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Net 1 Ueps Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,882 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 4,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von Prozent.
Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 387,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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