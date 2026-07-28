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Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Net 1 Ueps Technologies-Performance 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Net 1 Ueps Technologies vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Bei einer vor Jahren getätigten Anlage in Net 1 Ueps Technologies-Aktien, hätte ein Investor nun so viel Geld.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Net 1 Ueps Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,882 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 4,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von Prozent.

Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 387,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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