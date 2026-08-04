Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Lohnende Net 1 Ueps Technologies-Anlage?
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Net 1 Ueps Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 284,091 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 326,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,67 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 396,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!