NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Net 1 Ueps Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 284,091 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 326,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 396,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at