Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Investmentbeispiel 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 3,90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 25,641 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,92 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 28.09.2026 auf 4,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,92 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 357,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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