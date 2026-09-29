Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Investmentbeispiel
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 3,90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 25,641 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,92 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 28.09.2026 auf 4,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,92 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 357,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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