NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 3,54 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,249 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (4,87 USD), wäre die Investition nun 137,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,57 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 420,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at