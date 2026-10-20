Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Lukrativer Net 1 Ueps Technologies-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.10.2025 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Net 1 Ueps Technologies-Aktie bei 4,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,038 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,81 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,81 Prozent.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 381,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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