NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,45 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,472 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,21 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 04.05.2026 auf 4,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,21 Prozent erhöht.

Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 403,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at