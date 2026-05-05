Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Performance
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,45 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,472 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,21 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 04.05.2026 auf 4,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,21 Prozent erhöht.
Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 403,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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