Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Anlage im Blick
|
12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 3,56 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 280,899 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 401,69 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 11.05.2026 auf 4,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,17 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 415,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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