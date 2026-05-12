NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 3,56 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 280,899 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 401,69 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 11.05.2026 auf 4,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,17 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 415,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at