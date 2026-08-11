Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Lohnende Net 1 Ueps Technologies-Investition? 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 4,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 298,851 Anteile im Depot. Die gehaltenen Net 1 Ueps Technologies-Anteile wären am 10.08.2026 10 781,61 USD wert, da der Schlussstand 4,69 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gleich.

Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 419,76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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