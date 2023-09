NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Net 1 Ueps Technologies abgeworfen

Am 05.09.2020 wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3 095,975 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 764,71 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 01.09.2023 auf 3,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,65 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 233,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at