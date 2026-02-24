NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 763,668 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 848,32 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 23.02.2026 auf 4,45 USD belief. Mit einer Performance von -21,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 373,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at