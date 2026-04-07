NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verdienen können.

Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 222,222 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.04.2026 auf 4,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 933,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,33 Prozent zugenommen.

Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 422,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at