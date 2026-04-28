Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Rentable Net 1 Ueps Technologies-Investition? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Net 1 Ueps Technologies-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 841,751 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 065,66 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 27.04.2026 auf 4,83 USD belief. Mit einer Performance von -59,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 407,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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