Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Lohnendes Net 1 Ueps Technologies-Investment? 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 10,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,901 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 4,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,77 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 406,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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